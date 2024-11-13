В Курской области создали опергруппы из-за появившихся мародёров

Оперативные группы были созданы в Глушковском районе Курской области после случаев мародёрства.

Так, у нескольких человек были найдены оружие и чужое имущество, сообщил в телеграм-канале глава района Павел Золотарёв.

«Встретился с сотрудниками военной полиции. Обсудили проблему мародерства, которая, к сожалению, существует. Со слов сотрудника полиции, были созданы несколько оперативных групп по пресечению фактов мародерства и воровства, которые патрулируют улицы в населенных пунктах. <...> Некоторые лица (не будем называть их фамилии), переданы в полицию. У них обнаружено оружие и чужое имущество», — написал он.

По словам главы, он обратился к начальнику военной полиции и попросил усилить ночной патруль, а также пропускной режим в населённые пункты, которые находятся в этом районе. Золотарёв выразил надежду, что за счёт этих мер в муниципалитете будет наведён порядок.

Ранее сообщалось, что глава Суджанского района Курской области Александр Богачев был уволен со своей должности. Причиной отставки, как уточняется, стало его нежелание контактировать с жителями района. Чиновник с 6 августа ни разу не выходил на связь с переселенцами из Суджи.