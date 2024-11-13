Экс-замгубернатора Брянской области оставили в СИЗО

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко, арестованный по делу о взятке, останется в СИЗО, передает корреспондент ТАСС из зала Московского городского суда, который вынес такое решение.

"Апелляционную жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения, а решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суда первой инстанции - без изменения", - огласил решение судья.

16 октября Басманный суд Москвы арестовал Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена, давшего изобличающие показания на бывшего чиновника. Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом особо крупной взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Санкция вменяемых им статей УК РФ предусматривает длительные сроки лишения свободы и многомиллионные штрафы (в размере, в 70-90 раз превышающем сумму взятки).