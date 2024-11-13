Названа мощность СВУ, подорвавшего автомобиль в Севастополе

Мощность взрывного устройства, установленного на автомобиль погибшего военного из Севастополя, составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Утром в среду, 13 ноября, возле одного из магазинов Севастополя взорвался автомобиль. В момент взрыва в машине находился мужчина, он погиб.

Следственный комитет (СК) РФ заявил, что погибший был военнослужащим ВС РФ. Следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении военнослужащего и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Следствие назвало основную версию подрыва авто капитана Черноморского флота в Севастополе

По предварительным данным, машина военного взорвалась в результате срабатывания самодельного устройства, прикрепленного к днищу авто. Следователи назначили необходимые экспертизы. Причастные к преступлению устанавливаются.