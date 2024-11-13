Стал известен предполагаемый убийца москвички на детской площадке

Убийцей москвички, тело которой нашли на детской площадке во дворе ЖК «Николин Парк» в Новой Москве, может быть ее 24-летняя дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, девушка занималась бизнесом и открыла свой коворкинг в Москве, но продолжала жить с матерью в ипотечной квартире в ЖК. По предварительной информации, она поругалась с родственницей, после чего та пошла пить виски во дворе. Дочка тоже вышла на улицу и ударила женщину по голове.

Сразу после убийства подозреваемая скрылась с места и 12 ноября не появлялась дома. Она не пришла на опознание матери, что натолкнуло следователей на эту версию. Сейчас она находится на допросе. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Девушке грозит до 15 лет колонии.

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Напомним, что тело 47-летней женщины нашли во дворе ЖК 12 ноября. На голове у нее выявили рубленые раны. По информации СМИ, в последнее время погибшая находилась в депрессии и пыталась заниматься бизнесом. Рядом с телом обнаружили бутылку виски и ботинки — женщина была без обуви.