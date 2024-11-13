Житель Кубани расчленил друга и утопил останки в пруду

Поначалу казалось, что 29-летний житель станицы Казанской в Кавказском районе просто уехал, никого не предупредив. В его доме на улице Прикубанской было убрано, личных документов не осталось. Однако позже вскрылось страшное.

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Ночью 3 сентября в гости к мужчине пришел друг. Между ними возникла ссора и хозяин дома прогнал приятеля. Но тот не ушел, а схватился за нож и не менее 20 раз ударил им оппонента. Тот от полученных ранений скончался.

Осознав содеянное, гость решил инсценировать побег убитого и избавиться от тела. Первым делом он замыл следы крови в доме. Затем расчленил труп, скидал части тела в полиэтиленовые мешки, вывез их и документы друга на окраину станицы и утопил в пруду.

При этом передвигался мужчина на машине, на которую ранее установил похищенные с чужого авто номера.

Впрочем, запутать следствие ему не удалось. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам. Завершения расследования он дожидался под стражей, признав свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.