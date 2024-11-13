Пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве

Спасатели МЧС России спасли 15 человек при пожаре в общежитии в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

"Столичные огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 15 человек", - говорится в сообщении.

Пожар произошел на первом этаже здания общежития на Ташкентской улице. Людей эвакуировали с места происшествия при помощи специальной техники. Подробности происшествия уточняются.

До этого в подмосковном селе Ям загорелось складское помещение. При тушении были задействованы 23 специалиста и пять единиц техники. 30 октября в городе Подольске Московской области загорелось производственное здание.

Как уточняли в МЧС, пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон на улице Станционной. Огонь охватил помещение и кровлю на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В начале ноября в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.