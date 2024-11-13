Экс-гендиректора радиозавода в Челябинске выпустили под домашний арест

Суд выпустил из СИЗО экс-гендиректора АО "Челябинский радиозавод "Полет" Александра Нестерова под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города, передает РИА Новости.

Неназванный источник из правоохранительных органов сообщил, что 20 ноября 2023 года Нестерова задержали в Москве. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан бывший коммерческий директор предприятия Андрей Белимов. По данным следствия, они приняли и оплатили невыполненные работы в рамках гособоронзаказа. Ущерб от преступления превысил 100 млн рублей.

Представителям завода было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

8 ноября СК России сообщил, что бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя компании за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 млн рублей.