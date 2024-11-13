Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 12 января 2025 года Янину Копайгородскую, супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемую в растрате по уголовному делу в отношении экс-чиновника. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 25 сентября Мещанский суд арестовал Копайгородского, он и его супруга обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину Копайгородские не признают. Имущество, счета и активы экс-чиновника, его супруги и их родственников арестованы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрал Копайгородской Янине Николаевне меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 января», — уточнила судья.

Адвокат отметил в ходе заседания, что у Копайгородской пятеро детей, она — участница СВО, заключившая контракт с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что следствие запросило домашний арест на два месяца для супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской по делу о растрате.

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По словам защиты, накануне Копайгородская пришла в МВД на допрос как свидетель по делу супруга, однако ей предъявили обвинение в соучастии в преступлении. Адвокат добавил, что обвинение «слово в слово» дублирует обвинение в отношении ее мужа.