Москвич пожаловался в полицию, когда его избили и украли мефедрон в подъезде

В Москве мужчина обратился в полицию после того, как его избили и украли мефедрон в подъезде, где он забирал закладку. Об этом сообщает Telegram-канал "Москвач".

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в подъезде жилого дома на Каспийской улице. Мужчина пришел туда, чтобы забрать закладку, однако на него напали и избили, похитив мефедрон.

После произошедшего пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы и рассказал о нападении и краже наркотиков. Стражи порядка прибыли на место и задержали подозреваемых в ограблении, ими оказались два уроженца Дагестана.

Однако самого заявителя также задержали. Оказалось, что он ранее был судим за сбыт наркотиков в крупном размере. Теперь ему грозит лишение свободы за повторное преступление по ст. 228 УК РФ.