Возгорание произошло в общежитии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, со ссылкой на источники в оперативных службах пишет ТАСС.

По словам источников издания, на первом этаже пятиэтажного общежития сильное задымление, пожарные проводят разведку. Ведется эвакуация.

«При помощи спасустройств из здания на Ташкенской улице эвакуированы 15 человек», - уточнили в МЧС России.

При этом, по информации Telegram-канала Shot, несколько человек остаются блокированными в здании. Огонь на первом этаже отрезал им пути выхода, и пожарные эвакуируют людей через окна.

Ранее в московском районе Измайлово загорелось здание бывшего НИИ «Дельта». Осведомленные источники уточнили, что в последнее время здание пустовало, а летом начался процесс сноса — раньше здесь располагался научно-исследовательский институт, а потом небоскреб отдали под офисы.