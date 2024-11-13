Суд продлил арест экс-замминистру обороны Павлу Попову

Военный суд признал законным продление ареста бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову по делу парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Адвокаты Попова настаивали на смягчении меры пресечения, ссылаясь на его хронические болезни и отсутствие необходимой терапии. РИА Новости отмечает, что Попов останется в СИЗО как минимум до 22 декабря.

В конце августа Попова задержали по делу о мошенничестве. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что дело связано с парком «Патриот».

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения». В СК уточнили, что по этому делу также проходят экс-директор парка Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров, занимавший должность замначальника управления инновационного развития Минобороны РФ. Они были задержаны ранее. Адвокат Попова Игорь Дюкин заявлял, что его подзащитный не признает вину.