Курьер на велосипеде сбил женщину с младенцем в Москве

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с коляской, в результате чего пострадал новорожденный ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

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По данным ведомства, инцидент произошел на улице Молдагуловой. 22-летний курьер сбил женщину, которая шла по тротуару с коляской.

«Ребенок 2024 года рождения доставлен в медицинское учреждение. Установление всех обстоятельств произошедшего взяла под контроль прокуратура Восточного административного округа», - пояснили в пресс-службе.

Ранее в Москве курьер на электровелосипеде наехал на пешеходном переходе на двенадцатилетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы.