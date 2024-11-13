В Южно-Сахалинске на видео попала массовая драка подростков, произошедшая на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал IT SAKH.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 12 ноября на перекрестке улиц Комсомольской и Есенина. На кадрах с места происшествия видно толпу несовершеннолетних, которые применяют друг к другу физическую силу - причины конфликта не уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура города организовала проверку по факту случившегося. В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

До этого массовая драка с поножовщиной произошла в Махачкале после ссоры студентов. Сообщается, что молодые люди решили "пояснить друг другу за мужское".