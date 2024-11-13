Актер Смольянинов* обжаловал заочный арест

Защита актера Артура Смольянинова* обжаловала его заочный арест по делу о фейках о российской армии и возбуждении ненависти. Об этом со ссылкой на Басманный суд Москвы пишет ТАСС.

Актер уехал из России после начала конфликта на Украине. За это время он неоднократно выступал с критикой в адрес страны. В частности, он желал России превратиться в радиоактивный пепел и поддерживал в соцсетях антироссийскую пропаганду. 29 октября Басманный суд заочно арестовал Артура Смольянинова* по делу о распространении фейков о российской армии.

Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ. Постановление об избрании меры пресечения вступило в силу 2 ноября.

Однако сегодня стало известно, что защита артиста подала жалобу на его заочный арест.

«Решение о заочном аресте Смольянинова* обжаловано», - пояснили в суде.

Ранее на сайте стояла отметка, что актер не стал подавать жалобу. Однако после того, как апелляция артиста пришла в суд по почте, отметка изменилась на обжалование, отмечает издание.

Минюст России включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 году. Позднее он также был включен в список террористов и экстремистов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Включен в список террористов и экстремистов.