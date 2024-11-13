Мужчина отсудил компенсацию за не накрытый к его приходу стол в кафе

Житель Липецка, не удовлетворенный обслуживанием в кафе, через суд взыскал компенсацию морального вреда. Об этом сообщает местное издание Gorod48 со ссылкой на управление областного Роспотребнадзора.

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Согласно материалам дела, мужчина заранее заказал в кафе столик, согласовал блюда и внес аванс в размере двух тысяч рублей. Какого же было его удивление, когда он с семьей и друзьями прибыл в заведение к назначенному времени и обнаружил, что стол не накрыт, а еда не приготовлена. Возмущенный клиент попросил книгу жалоб, которую ему предоставить отказались. После этого мужчина составил официальную претензию и отправил ее на имя владельца точки питания, но ответа не получил.

Тогда липчанин обратился в Роспотребнадзор, указав, что в указанном случае был нарушен закон о защите прав потребителей. Ведомство и суд приняли сторону заявителя. Последний обязал владельца кафе выплатить потерпевшему компенсацию в размере 50 тысяч рублей, а также покрыть судебные расходы мужчины.