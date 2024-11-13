Бывший замглавы Генштаба Шамарин признал свою вину по делу о взятке

Бывший заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал свою вину по делу о получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Михаила Перцева.

Генерал заключил досудебное соглашение со следствием. В связи с этим защита настаивала на смягчении ему меры пресечения.

Ранее военный суд продлил срок содержания под стражей для Вадима Шамарина. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го фигурант получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.