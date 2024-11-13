Элитный отель Les Art Resort загорелся в Подмосковье

Крупный пожар произошел в оздоровительном комплексе в подмосковном поселке Дорохово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. По данным Telegram-канала Shot, возгорание случилось в популярном элитном отеле Les Art Resort.

Площадь пожара в здании комплекса составляет 600 квадратных метров. На месте работают более 30 спасателей и 8 единиц техники. О пострадавших в результате инцидента в МЧС не сообщают.

Как уточняет ТАСС, возгорание произошло в гостинице. Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, что 10 ноября в подмосковном селе Ям в Домодедовском городском округе произошел крупный пожар на складе. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировать горение удалось лишь к ночи 11 ноября.