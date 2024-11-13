Названы версии загадочной смерти москвички на детской площадке

Во вторник, 12 октября, жители Новой Москвы обнаружили на детской площадке тело женщины с пробитой головой. Очевидцы видели, как ночью потерпевшая выпивала во дворе в компании двух мужчин. Правоохранительные органы проводят проверку и рассматривают несколько версий о причинах гибели женщины. Подробности этого случая — в материале «Вечерней Москвы».

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Тело на площадке обнаружили соседи

Инцидент произошел в ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. Утром во вторник, 12 ноября, местные жители обнаружили на детской площадке тело женщины с пробитой головой. Погибшая была без ботинок, а рядом с ней лежала бутылка виски.

Местные жители обратились в правоохранительные органы. Вместе с полицейскими к месту происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». В рамках расследования уголовного дела допрашиваются соседи и родственники потерпевшей, изучаются записи с камер видеонаблюдения, органу дознания дано поручение на установление возможных свидетелей преступления, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По неподтвержденной информации, камеры видеонаблюдения не записали момент гибели женщины. «Вечерняя Москва» выяснила, что работу следователей и криминалистов на месте происшествия контролирует прокуратура.

Версии о причинах гибели женщины

К настоящему моменту полицейские рассматривают две версии о причинах гибели женщины. По одной из них, потерпевшая могла в нетрезвом состоянии споткнуться и удариться головой при падении. Кроме того, никто из соседей не слышал криков о помощи.

— Ее нашли у беседки, там подъем незаметный. Если была пьяной, то могла споткнуться и удариться головой при падении. Полиция так думает, — рассказала одна из жительниц ЖК, где нашли тело женщины.

По другой версии, потерпевшую могли убить ударом по голове. Telegram-канал Shot пишет, что около 23:15 женщину видели выпивающей на детской площадке. В какой-то момент к ней подсели двое мужчин, но как развивались события дальше, никто уже не видел. По данным «МК», в 23:37 женщина еще стояла на ногах в беседке, а спустя 10 минут уже сидела без движения

— ЖК не так хорошо охраняется. Раньше и охрана была, и шлагбаум работал. Теперь — нет. Недавно поблизости от нас в лесу тоже тело нашли, до этого — у деревни, — отметила местная жительница.

Кем была женщина, тело которой нашли в Новой Москве

По информации СМИ, погибшей была 47-летняя жительница ЖК «Николин Парк». Квартиру она взяла в ипотеку. Женщина была не замужем и жила вместе с 24-летней дочерью. В ночь трагедии девушки не было дома.

Соседи рассказали, что потерпевшая пыталась вести собственный бизнес, однако в последнее время терпела неудачи. По неподтвержденной информации, она основала две компании, занимавшиеся управлением инвестициями и консультированием по ведению коммерческой деятельности. Спустя некоторое время женщина ликвидировала обе фирмы и устроилась аналитиком в банк.

Также, по словам родителей погибшей, последние 12 лет она страдала от затяжной депрессии.