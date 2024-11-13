Названа предварительная причина взрыва авто с военным в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключил, что причиной взрыва автомобиля на улице Шевченко стала диверсия. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Информация об инциденте поступила в 9:53, а уже в 9:59 к месту прибыли спасатели. Внутри автомобиля находился водитель, которого оперативно эвакуировали и передали медикам. От полученных травм он скончался.

«Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал Развожаев.

Губернатор призвал севастопольцев сохранять бдительность. Он попросил их сообщать правоохранителям о подозрительных личностях и предметах.

Напомним, что инцидент произошел утром 13 ноября. По сообщениям СМИ, причиной могло стать самодельное взрывное устройство. Очевидцы отмечали, что взрыв был настолько сильным, что двор напротив усыпало обломками.