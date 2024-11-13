Появились подробности о школьной драке сына депутата Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его сын подрался в школе с мальчиком-дагестанцем. Такие подробности конфликта появились у «Подъема».

Парламентарий в разговоре с изданием отметил, что его ребенок серьезных травм не получил. Милонов настаивает на наказании обидчику. По его информации, драка произошла из-за националистических высказываний.

«Есть закон, все по закону должно быть. Я не буду форсировать ничего. Полиция, получив сигнал, должна этим заняться. И я не позволю никакой диаспоре пытаться замять этот вопрос», — сказал депутат.

В пресс-службе полиции Петербурга и Ленинградской области рассказали, что по данному инциденту проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Сына депутата Милонова побили одноклассники

12 ноября стало известно, что 12-летнего сына Милонова избили в Петергофе.

Врачи диагностировали у ребенка депутата закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости и сотрясение мозга.