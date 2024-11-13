Предполагаемой жертвой взрыва машины в Севастополе стал капитан Черноморского флота

По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко.

Ранее стало известно, что в Севастополе прямо на дороге взорвался автомобиль. Водителю оторвало ноги, спасти его не удалось.

Очевидцы рассказали, что под днищем у автомобиля образовалась дыра. Предварительно, там было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ).