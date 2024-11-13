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Блиновская потратит около года на оплату миллиардного долга

Блогерша Елена Блиновская начала процедуру реализации своего имущества, чтобы расплатиться с миллиардным долгом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Блиновская потратит около года на оплату миллиардного долга
© РИА Новости

По информации канала, инфлюэнсер снизила цену на свой двухэтажный коттедж до 600 млн рублей, хотя изначально планировала продать его почти за 1 млрд рублей. Также стало известно, что Блиновская продала две свои столичные квартиры за более чем 150 млн рублей. Апартаменты находились в элитном жилом комплексе "Донской Олимп".

SHOT предполагает, что на продажу недвижимости и решение вопроса с уголовным преследованием у Блиновской уйдет "от полугода до года".

Всего, отмечает канал, стоимость имущества Блиновской составляет 60 млрд рублей при долге в почти 1,2 млрд рублей. После того, как блогерша реализует имущество ради оплаты долга, то процедуру остановят и вся оставшаяся недвижимость останется за Блиновской.

Недавно стало известно, что Блиновскую признали банкротом. По данным Telegram-канала SHOT, долг Блиновской перед Федеральной налоговой службой на момент принятия этого решения составлял - 1 168 032 695 рублей.

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