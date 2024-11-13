Аферу с Пушкинскими картами на 100 млн рублей раскрыли в Москве

Московский предприниматель украл из госбюджета более 100 миллионов рублей с использованием Пушкинских карт.

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина занимался организацией культурных мероприятий, с соучастниками он проводил на различных площадках спектакли, посещение которых могло быть оплачено Пушкинской картой.

Через интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты за счёт находившихся на картах целевых денег, но на мероприятия не ходили.

«Таким образом, средства, которые были предусмотрены государственной программой на культурное развитие и воспитание молодёжи, похищались», — заявила Волк.

Возбуждено уголовное дело.