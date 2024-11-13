В Оренбурге семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Оренбурге устанавливаются обстоятельства отравления семьи из четырех человек, трое из них госпитализированы. Об этом сообщает МЧС региона.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в многоэтажке в Стачечном переулке, угарным газом отравились двое взрослых и двое детей. По данным портала "56.ru", среди пострадавших двое несовершеннолетних 13 и 8 лет и один взрослый госпитализированы, четвертому пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

В причинах произошедшего разбираются сотрудники МЧС.

До этого сообщалось, что в Чулыме Новосибирской области маленький мальчик испугался пожара в доме и спрятался от огня в шкафу, спасти его не удалось. В момент возгорания в частном доме находились мужчина и двое его сыновей. Отец смог покинуть горящее помещение, трехлетнего мальчика спасли через окно пожарные, его четырехлетнего брата нашли во время тушения. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, причины возгорания устанавливаются.