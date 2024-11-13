Машина взорвалась возле супермаркета в Севастополе

Утром в среду, 13 ноября, возле супермаркета на улице Шевченко в Севастополе взорвался автомобиль. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Севастополь».

По данным Telegram-канала, в момент взрыва в машине находился 40-45-летний мужчина. Как сообщает «Mash на волне», он погиб.

По предварительным данным, погибший был военным. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что двор напротив усыпало обломками.

О гибели мужчины также сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, причиной взрыва, вероятно, стало самодельное взрывное устройство.

В 2023 году в Крыму была взорвана машина сотрудника запорожской администрации. Три человека, находивших в авто, пострадали.

По делу арестовали жителя Симферополя. По данным силовиков, он изготовил самодельное взрывное устройство, установил его на авто и затем привел взрывчатку в действие.