Раскрыты личности семерых сбежавших из российской воинской части солдат
Раскрыты личности семерых сбежавших из воинской части в Новосибирской области солдат. Ориентировки на военнослужащих опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.
О побеге десяти солдат утром 13 ноября сообщил глава Коченевского района Новосибирской области Евгений Антипов.
Младшему из солдат 19 лет, старшему — 44 года, указано в ориентировках. Пятеро из них родились к Красноярском крае, один — в Новосибирской области, один — в Томской области.
Воинские звания и должности солдат не раскрываются.
Появились подробности о десяти сбежавших из части российских военных
Военнослужащие покинули территорию части на такси. По предварительной информации, в скором времени бойцы должны были отправиться в зону проведения специальной военной операции.