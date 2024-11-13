Правоохранители ищут второго фигуранта дела о получении взятки чиновником в Бронницах

Правоохранительные органы ищут второго фигуранта уголовного дела первого замглавы администрации города Бронницы Московской области, подозреваемого в получении взятки в 9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным следствия, в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года первый заместитель и заместитель главы Бронницкого городского округа получили взятку в сумме около 9 миллионов рублей от неназванного представителя компании.

Возбуждено уголовное дело по п. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

До этого в Санкт-Петербурге задержали бывшего главу администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о получении взятки в 8 млн рублей. По версии следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, который выполнял работы по благоустройству в районе.

При выполнении госконтрактов предприниматель передавал средства подозреваемому через его заместителя Игоря Комарова. Главе Адмиралтейского района в здании администрации было передано не менее 5% от общей стоимости сделки.