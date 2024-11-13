«Королеву марафонов» Блиновскую признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал «королеву марафонов», блогершу Елену Блиновскую банкротом. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил журналист из зала суда.

— Суд в Москве признал Блиновскую банкротом по её заявлению, её имущество выставят на торги, — передает журналист RT из зала Арбитражного суда столицы.

Дом Блиновской в коттеджном поселке «Миллениум» стоит 600 миллионов рублей. Налоговая служба находится во взаимодействии с мужем блогерши.

Ранее стало известно, что в деле «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, насчитывается более 40 томов. Блиновской разрешили продать ее автомобиль Lamborghini Urus в счет налогового долга. Она планирует получить с продажи автомобиля 38 миллионов рублей.