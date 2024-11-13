В Нижнем Тагиле предотвратили теракт

Силовики пресекли теракт на электроподстанции, питающей предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) и инфраструктуру железной дороги в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что правоохранителям удалось задержать 27-летнего «функционера запрещенной в России проукраинской террористической организации». На теракт молодой человек согласился ради денег.

«В ходе проведения следственных действий он дал признательные показания», — отметили в ФСБ.

У преступника также обнаружили компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств, а в его мессенджере Telegram — переписка с представителем украинских спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Задержанного арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.