В Петербурге пьяный мужчина молотком избил родственника

В Центральном районе Петербурга мужчина напал с молотком на своего родственника в ходе пьяной ссоры, пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в квартире по улице Черняховского, 35-летний петербуржец распивал спиртные напитки в компании своего 44-летнего дяди. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, племянник схватил молоток и несколько раз ударил им родственника по голове.

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Нападавшего удалось задержать, он доставлен в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пьяный житель Ставропольского края напал на сына с ножом из-за того, что тот поздно пришел домой. Отец несколько раз ударил подростка по лицу и голове. Скорую помощь вызвал младший брат пострадавшего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант находится под стражей.