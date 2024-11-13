Задержаны трое военных, сбежавших из части под Новосибирском

Сотрудники полиции задержали еще троих военнослужащих, сбежавших из части в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По словам главы Коченевского района Евгения Антипова, несколько военнослужащих самовольно покинули воинскую часть в рабочем поселке Коченево. По уточненным данным, их было 12 человек.

Предварительно известно, что большинство из них являются жителями Краснодарского края. По одной из версий, некоторые военнослужащие могли уехать в соседнюю Кемеровскую область. По имеющимся данным, они не вооружены.

Незадолго до этого Антипов сообщал о десяти сбежавших. По состоянию на 6:22 мск, четверо из них уже были задержаны.

В конце сентября отдел министерства внутренних дел России по городу Армавир объявил в розыск военного, который сбежал из воинской части. По данным ведомства, свою службу оставил 52-летний военный Василий Кудрявцев.

3 сентября портал 72.ru сообщал, что суд приговорил контрактника из Тюмени, который принимал участие в специальной военной операции, к шести годам лишения свободы за дезертирство. В материале отмечалось, что на скамье подсудимых оказался некий Камиль К. Мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на фронт, но впоследствии самовольно оставил службу и уехал из страны.