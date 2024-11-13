Часть Шебекина осталась без света после обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате повреждены линии электропередачи, часть города временно остается без света. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал. <...> Кроме того, перебиты линии электропередачи - часть города остается временно без света", - написал он.

В пяти частных домах выбиты окна, также на территории одного из домовладений осколками посечены забор и гараж. Три легковых автомобиля получили различные повреждения.