Появились подробности о десяти сбежавших из части российских военных

Шесть военнослужащих, которые сбежали из воинской части в Коченевском районе Новосибирской области, отправились в Кемеровскую область. Подробности о случившемся приводит местное издание NGS.RU со ссылкой на источник.

«В воинскую часть в Коченево были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее самовольно оставляли воинские части по различным, не связанным со службой причинам», — сообщил собеседник издания.

Часть сбежавших, по его словам, уже задержали. Большинство тех, кто покинул гарнизон, — уроженцы Краснодарского края. Предварительно, их собрали в части Новосибирской области для того, чтобы в следующем году отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО).

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О побеге 10 человек из военной части в Новосибирской области стало известно утром в среду, 13 ноября. Как сообщил глава района Евгений Антипов, преступлений с момента побега группы людей не совершалось. Чиновник призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.