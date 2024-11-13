В Новосибирске женщина ударила ножом свекровь и ранила сына

В Калининском районе Новосибирска женщина напала с ножом на свекровь, вонзила ей нож в шею и порезала сына. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Газета.Ru

42-летняя россиянка навещала ребенка, который постоянно проживал с бабушкой. Между невесткой и свекровью завязалась ссора, разгневанная женщина схватила нож и вонзила его в шею пенсионерки, спасти ее не удалось.

Все произошло на глазах у ребенка, мальчик пытался успокоить мать, но она налетела на него с ножом, ударив в ключицу. Пятиклассник смог вызвать экстренные службы, он госпитализирован.

Нападавшую задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что женщина не имела проблем с законом, официально нигде не работает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 60-летний мужчина подкараулил свою супругу возле подъезда и напал на нее с ножом. Россиянка оказала активное сопротивление и довести дело до конца супругу не удалось. После этого агрессор тем же ножом нанес себе удары в область жизненно важных органов. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Причиной нападения стал отказ супруги в дальнейшем сожительствовать с ним. В ближайшее время россиянину планируют предъявить обвинение.