Экс-владелец банка «Югра» Хотин захотел отправиться в зону СВО

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин в последнем слове попросил Мосгорсуд о смягчении наказания и заявил о готовности отправиться в зону СВО.

«Я воспользовался правом обратиться в процессе судебного заседания с заявлением о моём желании пойти на СВО, и у меня такое право есть...», — цитирует его ТАСС.

При этом Хотин добавил, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина более 220 млрд рублей в доход государства.

В марте суд приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате более 23 млрд рублей.

Летом бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взяток и попытке мошенничества, обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой посодействовать отправке на СВО.