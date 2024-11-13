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Экс-владелец банка «Югра» Хотин заявил о готовности пойти на СВО

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин в последнем слове попросил Мосгорсуд о смягчении наказания и заявил о готовности отправиться в зону СВО.

Экс-владелец банка «Югра» Хотин захотел отправиться в зону СВО
© РИА Новости
«Я воспользовался правом обратиться в процессе судебного заседания с заявлением о моём желании пойти на СВО, и у меня такое право есть...», — цитирует его ТАСС.

При этом Хотин добавил, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина более 220 млрд рублей в доход государства.

В марте суд приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате более 23 млрд рублей.

Летом бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взяток и попытке мошенничества, обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой посодействовать отправке на СВО.

Происшествия
Алексей Хотин
Александр Кибовский
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Акционерный коммерческий банк "Югра"
Мосгорсуд
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