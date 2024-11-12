В Калуге ребенок провалился в колодец

В Калуге устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, школьник провалился в открытый люк около теплотрассы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области

Юный житель Калуги получил тяжелые травмы, провалившись в открытый колодец. Инцидент произошел во дворах жилых домов возле теплотрассы, 10-летний мальчик не заметил открытую крышку люка и провалился.

Ребенок получил ушибы и перелом, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред его здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие намерено установить причины произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц МУП «Калугатеплосеть».

До этого сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии подростка засыпало землей, когда он гулял вдоль дороги. 12-летний школьник гулял вдоль объездной дороги, внезапно произошел обвал грунта, мальчика засыпало песком. Очевидцы и сотрудники ГАИ, оказавшиеся поблизости, сумели вытащить ребенка, он передан бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.