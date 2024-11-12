В украинском городе прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела во вторник, 12 ноября, в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит почти час.

Кроме того, сирены звучат в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Взрывы в Сумах прозвучали во вторник уже второй раз, ранее хлопок был зафиксирован около 10:30 мск. Где именно произошел взрыв, были ли нанесены повреждения инфраструктуре, не сообщалось, пояснили журналисты.

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Ранее сообщалось, что в июле 2023 года при ударе по зданию СБУ в Сумах погибли сотрудники западных спецслужб.