В украинском городе прогремела серия взрывов

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела во вторник, 12 ноября, в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит почти час.
Кроме того, сирены звучат в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Взрывы в Сумах прозвучали во вторник уже второй раз, ранее хлопок был зафиксирован около 10:30 мск. Где именно произошел взрыв, были ли нанесены повреждения инфраструктуре, не сообщалось, пояснили журналисты.
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Ранее сообщалось, что в июле 2023 года при ударе по зданию СБУ в Сумах погибли сотрудники западных спецслужб.