В Петергофе жестоко избили сына депутата Милонова

Сына российского депутата Виталия Милонова побили одноклассники в Петергофе. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Как рассказал Милонов, его 12-летний поругался с одним из одноклассников, после чего конфликт перерос в драку. В результате у мальчика, по данным Telegram-канала, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом скуловой кости.

«Подрался с одноклассником в школе. Сейчас его привлекают к ответственности. <...> Он (одноклассник — прим. ред.) приставал ко многим детям. Зафиксировали ушибы, поехал домой», — рассказал Милонов.

При этом мама мальчика Ева Либуркина заявила, что у ребенка нет перелома скулы, но есть ушиб. Кроме того, у него также болит голова и наблюдается тошнота.

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