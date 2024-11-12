В Петергофе жестоко избили сына депутата Милонова

Сына депутата Милонова побили одноклассники
Сына российского депутата Виталия Милонова побили одноклассники в Петергофе. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Как рассказал Милонов, его 12-летний поругался с одним из одноклассников, после чего конфликт перерос в драку. В результате у мальчика, по данным Telegram-канала, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом скуловой кости.
«Подрался с одноклассником в школе. Сейчас его привлекают к ответственности. <...> Он (одноклассник — прим. ред.) приставал ко многим детям. Зафиксировали ушибы, поехал домой», — рассказал Милонов.
При этом мама мальчика Ева Либуркина заявила, что у ребенка нет перелома скулы, но есть ушиб. Кроме того, у него также болит голова и наблюдается тошнота.
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«Мальчики что-то не поделили, ударил его по лицу. Мой сын не шибко отвечает, не любит насилие. Как я поняла, парням велели мальчика с физкультуры сопроводить в класс, он взъелся — просто такой вот характер, бывает», — объяснила она.