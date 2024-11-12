Найденная на детской площадке москвичка была убита

Женщина, которую нашли мертвой на детской площадке в Новой Москве, была убита. К таким выводам пришли эксперты столичного ГСУ СК, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что тело обнаружили во дворе одного из ЖК в ТинАО. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. По предварительным данным, убийца нанес женщине смертельную травму головы.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Оперативники разыскивают возможных свидетелей преступления, изымают записи с уличных камер.