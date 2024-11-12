В Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы

Самолет ATR-42-500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае. Об этом сообщает Восточный межрегиональный СУТ СК России.

Инцидент произошел днем 11 ноября. Самолет выполнял взлет и должен был следовать по маршруту Черемшанка — Северо-Енисейск, однако ATR-42-500 выкатился за пределы полосы. На его борту находились 45 пассажиров, три пилота и один бортпроводник. Никто не пострадал.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Красавиа», которой принадлежит судно, причиной произошедшего стала техническая неполадка, из-за которой пилоты приняли решение прервать полет и приступить к торможению.

«Но, по предварительной причине, из-за лопнувшего колеса, самолет ATR-42 выкатился за пределы полосы», — рассказала пресс-секретарь авиакомпании Нина Чупахина.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.