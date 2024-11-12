Бандиты лишили жизни 10 человек в популярном у туристов баре Мексики

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Группа вооруженных бандитов напала на популярный у туристов бар в Мексике, устроила там стрельбу и лишила жизни 10 человек. Инцидент попал на видео, которое публикует британский таблоид The Sun.

В субботу, 9 ноября, к заведению Los Cantaritos в центре города Сантьяго-де-Керетаро подъехали стрелки на машине. На записи с камер наблюдения видно, как они выходят из пикапа с автоматами, врываются в бар и открывают огонь.

Как пишет издание, сидевшие в заведении люди начали кричать и в панике бросаться под столы, чтобы спрятаться от пуль. Через несколько минут преступники сели обратно в автомобиль и скрылись.

Когда полиция прибыла на место преступления, она обнаружила бездыханными семерых мужчин и трех женщин. Кроме того, по меньшей мере семь человек были ранены. Стражи правопорядка отследили по камерам номерной знак и маршрут машины до соседнего города. Там автомобиль нашли брошенным и горящим. Одного подозреваемого удалось задержать.

В феврале американская туристка попала в перестрелку наркоторговцев в Мексике и не выжила. 44-летняя женщина пришла в пляжный клуб вместе со своими собаками, чтобы понаблюдать за закатом.