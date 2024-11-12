В Москве задержали жену экс-мэра Сочи Копайгородского

Следственный департамент МВД после допроса в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате задержал в Москве Янину Копайгородскую - супругу ранее арестованного по этому же делу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"После допроса Янины Копайгородской в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении ее мужа Алексея Копайгородского, следователи приняли решение о ее задержании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следственные действия с участием Копайгородской продолжаются.