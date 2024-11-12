Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Вяткаавиа", вертолет которой в октябре потерпел катастрофу в Кировской области, сообщило агентство. Ространснадзор по итогам проверки выявил несколько нарушений компании в части обеспечения требований безопасности полетов.

"Сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа" для осуществления авиационных работ аннулирован. Решение об этом во вторник, 12 ноября, подписала начальник Приволжского МТУ Росавиации Людмила Пименова", - сообщила Росавиация.

Как уточняет агентство, поводом для этого стало заявление гендиректора "Вяткаавиа". "Руководитель компании написал его в первый день выезда к эксплуатанту комиссии Росавиации. Она сформирована на базе Приволжского МТУ с участием сотрудников центрального аппарата агентства и приступила к анализу производственной деятельности "Вяткаавиа" сегодня", - отмечает Росавиация.

Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. Как говорится в сообщении, специалисты службы выявили целый ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.

26 октября в Даровском районе Кировской области санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу. На борту воздушного судна находились пилот и три медика, они погибли.

Расследованием авиационного происшествия занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета, в ее состав вошел специалист Приволжского МТУ Росавиации.