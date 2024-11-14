Труп пенсионерки нашли на территории спортивной школы в Петербурге

В Санкт-Петербурге утром 13 ноября на территории ремонтируемой спортивной школы в Петроградском районе найден труп пенсионерки, передает АН «Оперативное прикрытие». На вид женщине 60–70 лет. Ее тело лежало за забором.

На голове погибшей выявлена косо-вертикальная щелевидная рана теменной области. Сейчас тело погибшей направлено в морг. Ее личность пока не установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разбирательство осложняется тем, что на месте происшествия отсутствует видеонаблюдение.

Ранее в беседке ЖК в Новой Москве было обнаружено тело 47-летней сотрудницы банка. Рядом с трупом лежала обувь и бутылка виски. На следующий день по подозрению в убийстве была задержана 24-летняя дочь погибшей.

До этого в Москве загадочно погиб писатель-фантаст Глеб Датнов. Его искали с 25 октября. Днем ранее он ушел с работы с симптомами ОРВИ. 7 ноября тело 42-летнего мужчины нашли в морге. Мать Датнова предупредили, что тело выдадут в закрытом гробу, который «нельзя открывать ни при каких обстоятельствах». Родные предполагают, что писателя могли убить, чтобы завладеть его квартирой, документы на которую бесследно исчезли.