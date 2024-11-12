В Бутово задержали устроивших гонки на каршеринге школьников
Патрульные задержали в Москве школьников, устроивших гонки на каршеринговой машине. За рулем автомобиля был восьмиклассник, пишет Ura.ru со ссылкой на источники.
Полицейские заметили детей в машине, потребовали немедленно остановиться. Нарушители отказались выполнить требования и попытались уйти от преследования через дворы ЖК «Бутово Парк 2».
На кадрах опубликованных очевидцами видео автомобиль с подростками едет по узкой дороге, заставленной машинами. За ним почти вплотную следует автомобиль патрульных с включенной сиреной.
Затем 14-летний школьник пытается выехать на трассу, с тем, чтобы получить возможность ускориться. Проезжающие мимо автолюбители блокируют выезд и вынуждают его остановиться. Из патрульной машины выходят патрульные и проводят задержание.
Журналисты отметили, что восьмиклассник, который находился за рулем каршеринга, ранее неоднократно пользовался услугами соответствующих сервисов, носился на большой скорости, хвастался своими «подвигами» перед одноклассниками.
В настоящее время правоохранители беседуют с родителями любителя езды на скорости в 170 км/ч, выясняют, как ему удавалось получать в аренду машины.
Напомним, что полиция задерживает в Бутово подростков на каршеринге не в первый раз. Так, 11 августа стражи порядка задержали группу школьников, которые пытались от них скрыться на каршеринговом Nissan Qashqai.