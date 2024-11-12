Под Симферополем загорелся газовоз

Газовоз загорелся под Симферополем, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел на территории пункта техосмотра на Московском шоссе, 11.

«Горит газовоз. Огонь распространился на вторую цистерну, еще две охлаждают сотрудники МЧС РФ», — говорится в тексте.

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали.

На месте инцидента работают 40 специалистов и 12 единиц техники. В настоящее время огонь локализован.