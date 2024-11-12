Экс-начальника одного из отделов УМВД задержали в Туле

Бывшего начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Тульской области задержали в рамках расследования дела о незаконной миграции.

Он подозревается в том, что за деньги участвовал в принятии решений о выдаче квот на временное проживание иностранцев, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, сотрудник полиции действовал в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона. В настоящее время мужчина задержан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время ему предъявят обвинение по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

По версии следствия, в 2020-2024 годах мужчина входил в состав комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранным гражданам из Армении и Азербайджана. Он, зная, что сведения об адресах пребывания и местах работы иностранцев являются недостоверными, но вместе с другими членами комиссии за денежное вознаграждение принимал положительные решения.

Ранее в рамках расследования дела об организации незаконной миграции в регионе были задержаны порядка 30 человек, в том числе сотрудники управления МВД, например, бывший замначальника управления - начальник полиции УМВД по Тульской области, замначальника управления по вопросам миграции (УМВ) УМВД. Некоторые фигуранты, в частности, заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, заключены под стражу.

Кроме того, суд арестовал жилье шести фигурантов уголовного дела, которое они, по версии следствия, использовали для получения дохода от фиктивной постановки на учет не менее 60 иностранцев. Арест наложен на 10 объектов недвижимости стоимостью свыше 25 млн рублей.