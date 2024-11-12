Более 300 иностранных граждан обнаружены в одном из хостелов в Москве, они проверяются на законность нахождения в России.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Мигранты заявили об увеличении сроков рассмотрения заявок на учебу в школах

"На объекте установлено более 300 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

В столичном управлении СК отметили, что в рамках расследования уголовного по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организации незаконной миграции), ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) следственным управлением по Северному административному округу ГСУ СК по городу Москве получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле по улице Талалихина. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии провели обыск в этом хостеле.