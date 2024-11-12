Суд оштрафовал бывшего главного редактора Brief*

Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать на 60 тысяч рублей бывшего заместителя главного редактора Telegram-канала Brief* Екатерину Винокурову* за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов, включив в него в том числе и Telegram-каналы Brief*, «Brief Важное»*. По данным ведомства, они занимались распространением фейковой информации, направленной на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Позднее на бывшего главного редактора объединенной редакции Brief* Владимира Дергачева* и его заместителя Екатерину Винокурову* были составлены по два протокола по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента).

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Винокурова* Екатерина Владимировна признана виновной (…) Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей по каждому из административных дел», - пояснил представитель суда.

При этом Дергачев* утверждал, что ни он, ни Винокурова*, не имеют отношения «к нынешнему Brief* и прекратили сотрудничество с ним сразу после признания иноагентом».

* Внесены в реестр иностранных агентов.