Появились подробности о погибшей на детской площадке москвичке

Telegram-канал Shot сообщает, что женщина, тело которой нашли на одной из московских детских площадок, перед своей гибелью контактировала с двумя мужчинами. По словам очевидцев, эти двое подсели к ней на лавочку.

47-летняя жительница Москвы погибла поздним вечером 11 ноября. СМИ сообщали, что тело женщины нашли на детской площадке возле дома, рядом с телом обнаружили бутылку виски.

Близкие погибшей рассказали Shot, что она страдала от депрессии. По словам собеседников Telegram-канала, женщина пыталась заниматься бизнесом - открыла две компании по управлению инвестициями и консультированию, но в итоге их ликвидировала.

Затем женщина устроилась работать аналитиком в банк и взяла квартиру в ипотеку в одном из в ЖК Новой Москвы. Погибшая была не замужем, жила вместе со своей 24-летней дочерью.

По данным Shot, вечером 11 ноября женщина отправилась в продуктовый магазин рядом с домом, чтобы купить алкоголь. После этого примерно в 23:15 она пришла на детскую площадку и начала пить. По словам очевидцев, к ней подсаживались двое мужчин, но на записи с камеры наблюдения этого нет.

По информации Shot, женщина скончалась через полчаса после того, как пришла на площадку. Следователи рассматривают несколько версий. Первая предполагает, что женщина могла упасть сама и удариться головой. Вторая версия допускает убийство.

У погибшей обнаружили черепно-мозговую травму и раны на голове. Shot отмечает, что на женщине не было обуви, объяснения этому пока нет.